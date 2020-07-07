Şanlıurfa'da 73 ev daha karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 73 adreste daha karantina uygulaması başlatılırken, 48 adresteki karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ve ilçelerde korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre Akçakale'de 1, Birecik'te 3, Ceylanpınar'da 7, Eyyübiye'de 6, Haliliye'de 15, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 22, Siverek'te 5, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 10 adreste karantina başlatıldı. Akçakale'de 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 7, Haliliye'de 4, Karaköprü'de 25, Suruç'ta 2 ve Viranşehir'de 5 adreste ise karantina sonlandırıldı.

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