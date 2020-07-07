Haliliye’de Kent Estetiği Kurulu’ kuruluyor

Haliliye Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Temmuz Ayı olağan meclis toplantısında ana gündem maddesi bölge ve kentte bulunan ilçeler arasında ilk olma özelliği taşıyan Kent Estetiği Kurulu’nun kurulacak olması oldu. Teklif oy birliği kabul edildi.



Haliliye Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Temmuz Ayı olağan meclis toplantılarının 1’inci birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Oturum meclis üyelerini katılımı ile açılış ve yoklamanın yapılması ile başladı. Toplantının ana gündem maddesi bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Kent Estetiği Kurulu’nun Haliliye Belediyesinin bünyesinde kurulacak olması oldu.

Oturumda kurul ile açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Şanlıurfa ve Güneydoğu’da ilçeler arasında bir ilki yine hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Peyzaj, bank, kaldırımın yüksekliği, kaldırımın modeli veya herhangi bir binada ister inşaat aşamasında isterse yapılıp bittikten sonra sağına soluna katma işlemleri olacak ise var olanlarla bunların bir durum tespiti ve sınırlandırılması hali hazırda devam edenler veya ilerde cereyan edecekler ile ilgili olarak da meclisimizde bunların hak hukuk adalet çerçevesi içerisinde bir araya getirilmesi ve buna göre yönetilmesi adına Kent Estetiği Kurulu’nu oluşturulacak. Bu kurulun içeresinde her müdürlükten arkadaşımız var. Bunlarla ilgili genel kararlar aldıktan sonra başkan oluruyla tekrar almamız gereken genel bir karar olursa tekrardan meclisin huzuruna gelecek. Bu kurul meclisin ve başkanlığın alt makamında belediyenin içerisinde çalışacaklar. Sahada durum tespiti yapacaklar. Ve sonrası için imara açılmamış veya açılmış bütün alanlar için alınacak kararlar bizlerin önüne gelecek” dedi.

Toplantıda görüşülen Kent Estetiği Kurulu teklifi oy birliği kabul edildi. Haliliye Belediye Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı meclis toplantıları, 2’nci birleşim ile devam edecek.

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