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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor

İHA

Barış Pınarı Harekâtıyla terör örgütlerinin yıllar süren işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamın sağlandığı bölgenin yeniden imarı için çalışmalar devam ediyor.

Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor

Barış Pınarı Harekâtıyla terör örgütlerinin yıllar süren işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamın sağlandığı bölgenin yeniden imarı için çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki Resulayn ve Telabyad ilçelerinde başta içme suyu temini olmak üzere sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sorunsuz verilmesi için Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz kış aylarında kaba temizlikleri yapılan yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları başlatıldı. Bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz halde bulunan Telabyad’da, biri 36 bin, diğeri 20 bin metrekarelik parkta terör örgütlerinin açtıkları tüneller kapatılırken, çevre düzenlemesi çalışmaları da başladı.
Aynı şekilde Resulayn’da da halkın istifadesine sunulmak üzere çalışmaların başlatıldığı parklarda ağaçlandırma, çimlendirme ve onarımlar yapılacak. Kent mobilyaları ve oyun grupları konulacak parklar, yakında bölge insanının hizmetine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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