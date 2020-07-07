Karşıyaka Göbeklitepe ile nefes alacak

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde daha yeşil bir Haliliye sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkları ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanan Göbeklitepe Parkında sona geliniyor. Park çevre düzenlemesinin ardından vatandaşlarını hizmetine sunulacak.

Daha yeşil bir Haliliye hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi yeni parkları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesinde yapımına devam ettikleri Göbeklitepe Parkında çevre düzenleme çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Çalışmalarda yavaş yavaş sona gelinen parkta ekipler, çevre düzenlemesinin ardından ışıklandırılması ve mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.