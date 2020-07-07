Şanlıurfa’ya gelen turistler dışarıda dua edip ayrıldı

Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla türbe ve makamların bugünden itibaren belli kurallar çerçevesinde ziyarete açıldığını duyurdu. Karar üzerine Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan Balıklıgöl yerleşkesindeki mağaraya giden turistler, kapılar kapalı olduğu için içeri giremeyip dualarını dışarıda yaptı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu bu gün aldığı 110 nolu kararda türbe ve makamların 07.07.2020 tarihinden itibaren yeniden ziyarete açılmasını uygun gördü. Kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar korona virüs nedeniyle aylardır ziyaret edemedikleri Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağaraya akın etti. Türkiye'nin değişik illeri ile Şanlıurfa’dan gelen ziyaretçiler, makamın kapalı olduğunu görünce dışarıda dua etmek zorunda kaldı.

Kütahya’dan Şanlıurfa’daki Balıklıgöl ve Hazreti İbrahim’in makamına eşiyle birlikte dua etmek için geldiğini söyleyen Adem Şenel, “Urfa’yı ziyarete geldik. Yerel basından bu günden itibaren bu kısımların açılacağını öğrendik. Ancak henüz açılmamış. Bu konuda galiba yetkililerin başka bir bildiği var, ya da unutmuşlar. Bizler daha önce buraları daha önce de ziyarete geldik. İbadetlerimiz yaptık, dualarımızı yaptık. Yine dua etmek için geldik. İnşallah Hazreti Eyyüp (A.S) verilmiş şifa gibi korona virüs ile alakalı şifayı da biz Müslümanlara Allahu Teala nasip etsin. Böyle yerlerimizin bir an önce yetkili kişiler tarafından ibadete açılmasını, hassas olunmasını rica ediyoruz” dedi.

Bir başka bir turist ise nasip bu kadarmış, inşallah bir sonraki geldiğimizde açılmış olur” şeklinde konuştu.

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