Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

<br>ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, PKK/KCK üyesi oldukları ve terör örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır Oktay'ın da bulunduğu 13 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği ve terör örgütüne yardım ettiği iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Viranşehir, Akçakale, Birecik ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır Oktay'ın da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-07-08 11:46:07<br>

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