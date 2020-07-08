Sakıbın Köşkü yeni konseptine kavuşuyor

Adeta bir açık hava müzesi olan Şanlıurfa’da turizme ve tarihi alanlara yönelik birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir mekan olan Sakıbın Köşkünü gastronomi ve cazibe merkezine dönüştürüyor.

Tarihi Haleplibahçe havzasında bulunan Sakıbın Köşkü, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile tarihi dokusu korunarak, gelen yerli ve yabancı konuklar için tam donanımlı bir alana dönüştürülecek.

Yeşil alanların daha yoğunlukta kullanılacağı Sakıbın Köşkü içerisinde, Şanlıurfa’ya özgü yemeklerin verileceği yeme içme alanları, gelin damat fotoğraf çekim alanları, kır düğünü tarzında nikah kıyma bölümü, çocuklar için oyun gurupları ve 22 araçlık otopark yer alacak.

Tarihi alanın belirli bir bölümünde yapılacak olan Gastronomi Merkezinde gelen konuklara Şanlıurfa’ya özgü damak lezzetleri sunulurken bir yandan da yemek hazırlama atölyesi ile bu yemeklerin yapılış serüveni gösterilecek.

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