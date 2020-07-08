Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde 2 buçuk kilogram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca, 235 adet mermi, bir adet hassas terazi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.