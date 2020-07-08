Suriye’den getirilen 288 cep telefonu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye’den getirilen 288 cep telefonu yakalandı

İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 288 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Suriye’den getirilen 288 cep telefonu yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 288 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada Suriye’den kaçak yollarla getirildikleri belirlenen 288 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Cennet Anneleri Parkı'nda toplu park açılışı yapılacak Her ağaca bir annenin ismi verilecek
YEREL HABERLER Cennet Anneleri Parkı'nda toplu park açılışı ...
Araçta bıraktığı parmak izi, teröristi 3 yıl sonra yakalattı
YEREL HABERLER Araçta bıraktığı parmak izi, teröristi 3 yıl sonra ...
Yeşildirek kentsel dönüşüm projesinin birinci etap ihale süreci başlatıldı
YEREL HABERLER Yeşildirek kentsel dönüşüm projesinin birinci etap ...
HDP ilçe başkanı gözaltına alındı Şanlıurfa’da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER HDP ilçe başkanı gözaltına alındı Şanlıurfa’da ...
Haliliye zabıtasından fırın ve baca denetimi
YEREL HABERLER Haliliye zabıtasından fırın ve baca denetimi
Sakıbın Köşkü yeni konseptine kavuşuyor
YEREL HABERLER Sakıbın Köşkü yeni konseptine kavuşuyor
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar ...
Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, ...
Telabyad'daki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Telabyad'daki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye ...
Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı
YEREL HABERLER Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, ...
Aracın yakıt tankı sıcağa dayanamayıp bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Aracın yakıt tankı sıcağa dayanamayıp bomba gibi ...
Gazetecilerden baro başkanına tepki
YEREL HABERLER Gazetecilerden baro başkanına tepki
Şanlıurfa’ya gelen turistler dışarıda dua edip ayrıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya gelen turistler dışarıda dua edip ...
Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye çalıştı Şanlıurfa’da yıkım gerginliği Çatıya çıkan şahıs çenesine av tüfeği dayayıp yıkımı engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye ...
Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün ...
Barış Pınarı bölgesinde parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Barış Pınarı bölgesinde parklar yenileniyor
ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor
Karşıyaka Göbeklitepe ile nefes alacak
YEREL HABERLER Karşıyaka Göbeklitepe ile nefes alacak
Barış Pınarında 240 öğrenci üniversite için yarıştı
YEREL HABERLER Barış Pınarında 240 öğrenci üniversite için yarıştı
Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor
YEREL HABERLER Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor
Haliliye’de Kent Estetiği Kurulu’ kuruluyor
YEREL HABERLER Haliliye’de Kent Estetiği Kurulu’ kuruluyor
Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X