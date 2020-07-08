Suriye’den getirilen 288 cep telefonu yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 288 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada Suriye’den kaçak yollarla getirildikleri belirlenen 288 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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