Yeni normalleşme ile Şanlıurfa turizmi canlanacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte tarihi ve turistik ören yerlerinde korona virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla gelebileceği müjdesini verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni normalleşmeye ilişkin Göbeklitepe, Balıklıgöl gibi tarihi ve turistik bölgelerde tedbirler alındığının müjdesini verdi. Bölgede incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Beyazgül, “Şanlıurfa’da yeni normalleşme ile her türlü tedbirler alınarak devam ediyor. Şehre gelecek ziyaretçilerin kendilerini güvende hissetmeleri için hiçbir detay atlanmadan her türlü tedbirler titizlikle alınıyor. Vatandaşlar ve ziyaretçiler belediye görevlileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskesiz dolaşmamaları konusunda sürekli uyarılıyor. Türkiye’nin bir markası olan ve tarihin sıfır noktası olarak da tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken Göbeklitepe ören yerinde de çalışmalar en hassas şekli ile devam ediyor. Tüm alanlar titizlikle dezenfekte ediliyor ve ziyaretçilerin gönül rahatlığı içerisinde tarihi alanı gezmeleri sağlanıyor. Kentin sembolü olan Balıklıgöl’de de çalışmalar tüm hassasiyeti ile yürütülüyor. Kentin her noktasında salgından korunmak için azami hassasiyet gösteriyoruz. Çalışmalarımız aynı ciddiyetle sürekli olarak devam edecek. Hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığı bizim ilk önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

