Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin farklı birçok bölgesinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü ekipleri kırsal Kalınbayat Mahallesine bağlı Bayramlı mezrası ve Aşağı Koymat Mahallesine bağlı Kemircik mezrasında yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipleri çalışmaların yürütüldüğü bölgeleri tamamlayıp program dahilinde olan diğer bölgelerde çalışma başlatmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.