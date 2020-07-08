Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-08 17:46:01



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