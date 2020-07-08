Şanlıurfa’da 105 adres karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 105 adres karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kovid19 test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin bulunduğu adreslere İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir getirildi.

Kurulun aldığı tedbirler kapsamında Akçakale’de 1, Birecik’te 7, Ceylanpınar 9, Eyyübiye’de 10, Haliliye’de 32 Hilvan’da 1, Karaköprü’de 20, Suruç’ta 8, ve Viranşehir’de 17 farklı adres olmak üzere toplam 105 farklı nokta 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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