Siverek'te silahlı saldırı: 1 ölü



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokak ortasında otomatik tüfekle vurulan Zülküf Küçükyılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Zülküf Küçükyılmaz'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomatik tüfeklerle ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Küçükyılmaz'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükyılmaz'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Küçükyılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçükyılmaz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırılırken polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında mermi isabet eden bir araçta ise hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-07-08 18:29:32



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