Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 16 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 farklı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı adreslere yapılar baskılarda; 47 kilo esrar, 425 kök Hint keneviri ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-10 12:43:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.