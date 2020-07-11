Şanlıurfa'da 120 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı.

Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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