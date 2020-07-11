Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)

BAKAN SOYLU ŞANLIURFA´DAN AYRILDI
Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti. Bakan Soylu, toplantıya katılan görevlilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından GAP Havalimanı'na geçen Soylu, özel uçakla kentten ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-11 18:20:22
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