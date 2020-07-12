Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İbrahim Halil B.’nin kullandığı 63 SM 778 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan Mehmet Furkan B. (14) yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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