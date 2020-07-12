Şanlıurfa'da 139 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 139 ev karantinaya alınırken, 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karantina tedbirleri uyguladı. Kurulun aldığı kararda, Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 7, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 24, Haliliye ilçesinde 48, Karaköprü ilçesinde 43, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 9 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken, Ceylanpınar ilçesinde 4, Eyyübiye ilçesinde 3, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 4, Karaköprü ilçesinde 7 ve Siverek ilçesinde 1 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.

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