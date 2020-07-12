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Şanlıurfa Valiliğinden 2 kişinin öldüğü taşlı, sopalı, silahlı aile kavgasıyla ilgili açıklama Ölü sayısı 2’ye yükseldi, kavgada 21 kişi gözaltına alındı

İHA

Şanlıurfa Valiliği tarafından Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili yapılan açıklamada, "Kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmış, 5 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir." denildi.

Şanlıurfa Valiliğinden 2 kişinin öldüğü taşlı, sopalı, silahlı aile kavgasıyla ilgili açıklama Ölü sayısı 2’ye yükseldi, kavgada 21 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği tarafından Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili yapılan açıklamada, "Kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmış, 5 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir." denildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavga ile ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında "İlimiz Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında 12.07.2020 günü saat 15:00 sularında başlayan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi

Olayın geçmişi
İddiaya göre bir hafta önce nişanlı çift arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan ve ailelerin de karışmasıyla 4 kişinin yaralandığı kavga bugün yeniden alevlendi . Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Uysal (45) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada bazı evlerin de ateşe verildiği belirtildi. Mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldı, kavgayı güvenlik güçleri uzun süren çabaların ardından kontrol altına aldı.

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