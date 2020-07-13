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'İsot' kostümleri giyip, ücretsiz maske dağıttılar

DHA

'İsot' kostümleri giyip, ücretsiz maske dağıttılar


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´da, koronavirüs ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için kentin simgelerinden olan isot biberi kostümü giyen animatörler, ücretsiz maske dağıttı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.  Etkinik kapsamında Şanlıurfa´nın simgelerinden olan 'isot' kostümlü animatörler, vatandaşlara ücretiz maske dağıttı. Kent merkezindeki tarihi çarşılar ve Balıklıgöl platosundaki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı yapan isot kostümlü animatörler, ayrıca vatandaşlara koronavirüs tedbirlerini anlatarak, sosyal mesafe kuralı uyarısı yaptı. Animatörler, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. 
Öte yandan, maskelerin belediye bünyesinde bulunan 10 kadın destek merkezinde üretildiği ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri onaylı olduğu öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-13 12:34:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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