Şanlıurfa’da 142 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 142 ev karantinaya alınırken 80 evdeki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı kararda, Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 14, Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Suruç'ta 6 ve Viranşehir'de 13 farklı adreste korona virüs nedeniyle 14 gün süresince karantina tedbiri uygularken, Birecik'te 1, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 23, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 14 farklı adreste ise karantina sonlandırıldı.

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