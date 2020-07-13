Güneş enerjili sebze ve meyve kurutucu

Harran Üniversitesi öğretim üyeleri, küçük ve orta ölçekli meyve ve sebzecilik yapan işletmeler ve ailelerin kullanımına uygun bir meyvesebze kurutucu yaptı.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynel Fıratoğlu’nun Ahmet Ersavaş ile birlikte yaptıkları Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Esaslı Meyve ve Sebze Kurutma Makinası buluşlarına, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verildi.

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Esaslı Meyve ve Sebze Kurutma Makinası adı verilen ürün, özellikle sererek kurutulamayan ürünleri kısa sürede hijyenik olarak kurutma imkanı sağlıyor. Güneş panellerinden aldığı enerjiyle kurutma işlemini yapan makina, ürünlerin raf ömrünü de uzatıyor. Güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça iyi bir bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi açısından son derece önemli bir çalışma olan ürün, çeşitli meyve ve sebze türündeki bitkisel gıdaları daha kısa sürede ve daha hijyenik olarak kurutuyor. Harran Üniversitesi öğretim üyelerince patenti alınan ürün sayesinde doğal kurutmaya göre kurutma süresi hem kısaltılmış hem de kurutulmuş ürün kalitesi arttırılmış olacak. Böylece kurutulmuş ürün daha kısa zamanda piyasaya sunulabilecek ve özellikle dış piyasada daha çok tercih edilebilir hale gelecek.

Şanlıurfa’nın güneş enerjisi açısından zengin bir potansiyele sahip olmasından dolayı, kurutma uygulamalarında güneş enerjisinin verimli bir şekilde kullanımının enerji ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Hançer, “Uzun yıllardan beridir arpa, buğday, pamuk ve benzeri tahıl ürünlerinin ekimi yapılan bölgemizde azımsanmayacak derecede meyve ve sebze üretimi de yapılmaktadır. Taze olarak tüketilen meyvelerin yanında kurutmalık meyvesebze tüketimi de bölgede çok tercih edilmektedir. Genelde üreticiler kendi imkanlarıyla kurutma yapmaktaydılar. Hocalarımız bölge üreticisinin işlerini kolaylaştırmak adına otomasyon sistemli ürünlerin cinsi ve türüne göre ayarlanabilir bir sisteme sahip güneş enerjisi ile çalışan bir makine üretti. Harran Üniversitesi olarak her zaman bölge çiftçisi ve üreticisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti de verdiğimizden dolayı her türlü soru ve sorunlar da üreticilerimize yardımcı olmaya hazırız. Son derece faydalı bu patentten dolayı Mühendislik Fakültesi hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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