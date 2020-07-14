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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Mirkelam’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mirkelam’dan 15 Temmuz mesajı

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mirkelam mesajında, Türk tarihi ve milletin birliğine değinerek, "Milletimizin mazisi çağ açıp, çağ kapatan fetihler, destansı mücadelelerle doludur. Tarihin her döneminde geçmişinden aldığı kuvvet, cesaret ve ilhamla hürriyet ve bağımsızlığından taviz vermeyen aziz milletimizin destansı mücadeleleri, gelecek nesillere aktarılarak yaşatılır ve milli bilinç böylece sürekli uyanık tutulur.
Milletimizin şanlı tarihini hatırlatan zaferlerimizin yanında, son dönem tarihimizin kaydettiği 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi ihanet ve ibret vesikası hareketlerden biri de 15 Temmuz 2016’daki alçak darbe girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletmillet bütünleşmesinin gerçek manada oluştuğu, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda dünya çapında söz sahibi olmaya başladığı bir dönemde gerçekleşen darbe teşebbüsü, geçmişi ile bağlarını koparmayan milletimizin güçlü iradesi sayesinde bertaraf edilmiş ve 15 Temmuz, ülkemizin geleceğine kastedecek tüm ihanet şebekelerine ve dış mihraklara ağır bir dersin verildiği gün olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlarca vatan evladının, savaş uçaklarına, tanklara, ölüm yağdıran silahlara karşı canını siper etmesi, bu milletin vatanına nasıl sahip çıktığının ibretlik bir belgesi olmuştur. Milletimiz bir daha böyle bir ihanet ve acı yaşamasın diye canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizin kahramanlığı, ihanet gecesi ölüme koşan gazilerimizin cesareti, bu milletin hür iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Kırk yıllık hazırlığın ardından girişilen bu ihanet, şehitlerimizin mübarek kanları, gazilerimizin gurur duydukları acıları ve o gece minarelerimizden yükselen salalar ile ülkemizin aydınlık geleceğini müjdelemiştir.
15 Temmuz ihaneti ve aziz milletimizin bu alçaklara verdiği sert cevap, nesilden nesile aktarılması gereken bir emanet olarak hepimizin boynunun borcudur.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü münasebetiyle, ihanet şebekesine karşı meydanlara dökülen aziz milletimizi bir kez daha tebrik ediyor, FETÖ’cü alçakların şehit ettiği 251 kardeşimizi rahmet ve minnetle anarak, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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