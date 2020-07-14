Şanlıurfa’da 87 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 87 ev karantinaya alınırken, 61 evdeki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre, Akçakale'de 1, Birecik'te 6, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 1, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Suruç'ta 2 ve Viranşehir'de 9 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 13, Haliliye'de 15, Karaköprü'de 16, Siverek'te 1, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 9 adreste ise karantina sona erdirildi.

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