Haliliye Belediyesi vatandaşlara bayrak hediye etti

Haliliye Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla vatandaşlara bayrak hediye etti.

Haliliye Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin vatandaşlar tarafından püskürtülmesinin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara bayrak hediye etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın ay yıldızlı bayraklarla hainlere demokrasi dersi verdiği o gecenin ruhunu bir kez daha yaşatmak adına ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti.

Öte yandan Haliliye Belediyesi bu akşam düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında yürüttüğü çalışmaları da titizlikle sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.