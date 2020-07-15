Ailesi tarafından terk edilen yaşlı adam yardım bekliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hastalanınca çocukları ve eşi tarafından terk edilen yaşlı adam yardım bekliyor.

Siverek Bağlar Mahallesi'nde kiraladığı harabe evde yaşam mücadelesi veren, astım ve prostat hastası 68 yaşındaki Sefer Tektaş, zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Daha önce marangozluk yaparak ailesinin geçimini de sağlayan Tektaş, 2 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Hastalığı gittikçe ilerleyen Sefer Tektaş’ın eşi ve çocukları iddiaya göre kendisini terk etti. Tek geçim kaynağı yaşlılık maaşı olan Tektaş, gittikçe ilerleyen hastalığı nedeniyle bir an önce tedavi olmak istiyor.



Günlerce aç kaldı

Korona virüs nedeniyle günlerce kimsenin kendisini sormadığını ve aç kaldığını söyleyen Sefer Tektaş, bugünlerde komşu ve mahalleliler sayesinde karnını doyurduğunu söyledi. Tektaş, "Eskiden halim vaktim yerindeydi ama bu hastalığa yakalandıktan sonra günden güne eridim, bu hastalıkla baş edemiyorum. Kaldığım ev kira ve bu da harabe durumunda, yetkililerden hastalığımın tedavisini istiyorum başka bir şey değil” dedi

Bağlar Mahallesi Muhtarı Aziz Kökyük, ”Sefer Amca gerçekten ihtiyaç sahibi bir insan, onurlu olduğu için şu ana kadar kimseden yardım istemedi ama hastalık ilerledi, baş edemez duruma geldi. Biz de Sefer amcayı ikna ederek, basın aracılığıyla yardım talebinde bulunalım dedik, inşallah hayırseverler sesini duyar ve tedavisini yaptırırlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.