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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “15 Temmuz ruhunu diri tutmalıyız” Şanlıurfa’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz anma etkinlikleri için yaptığı açıklamada, hain teşebbüsün üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, ihanet teşebbüsünün sonuçlarıyla, nedenleriyle birlikte zihinlerde ve hafızalarda sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “15 Temmuz ruhunu diri tutmalıyız” Şanlıurfa’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz anma etkinlikleri için yaptığı açıklamada, hain teşebbüsün üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, ihanet teşebbüsünün sonuçlarıyla, nedenleriyle birlikte zihinlerde ve hafızalarda sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Şanlıurfa Valiliğinde yapılan basın toplantısı ile başladı. Toplantı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkez ilçe Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Vali Erin yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un önemine ve bu kapsamda Şanlıurfa’da yapılacak etkinliklere değindi. Erin, “15 Temmuz 2016’nın üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece karanlık bir geceydi ama bir yönüyle de milletimizin yeniden şahlanışının, dirilişinin ve kıyamının günü ve yıldönümü olduğunu hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihi Türk milletinin bu kutsal toprakları yeniden vatan kılışının yıl dönümüdür aynı zamanda. Üzerinden 4 yıl geçen bu hain ihanet teşebbüsünün sonuçlarıyla, nedenleriyle birlikte zihinlerde ve hafızalarda sürekli canlı tutulmalıdır. O günden ve geceden millet olarak hep birlikte ders almamız gerektiğini ve geleceğimizi de ona göre şekillendirme yolunda olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anma etkinlikleri gün boyu devam edecek
Vali Erin, anma etkinliklerini gün boyu devam edeceğini belirterek, “Bizler millet olarak şanlı bir tarihe, destanlarla dolu bir maziye sahibiz. 15 Temmuz şanlı direnişinin kutlamalarını ve anmalarını gün boyunca, gece yarısına kadar devam ettireceğiz. Bugün şehitliği ve Şanlıurfa’dan da bu şanlı direnişe katılan ve şehit olan kardeşlerimizin ailelerini ziyaret edeceğiz. Ardından da akşam namazıyla başlayacak ve gece yarısına kadar da devam edecek olan bir programımız var. Gece yarısında da Cumhurbaşkanımız halka seslenirlerse onu da canlı bir şekilde meydanda vereceğiz. Bu programa bütün vatandaşlarımızın, devam eden korona tehdidi nedeniyle gerekli önlemlere riayet etmek suretiyle katılımını rica ediyor ve halkımızı davet ediyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri hep birlikte alacağız. Vatandaşlarımızın da özellikle fiziki mesafeye uymalarını ve maske takmalarını rica ediyoruz. Ve orada birlik beraberlik tablosunu bu kurallara uymak suretiyle bütün dünyaya göstererek bir mesaj vermeyi arzu ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor, bu ihanet teşebbüsüne kalkışan bütün hainleri bir kez daha lanetliyorum. Şehitlerimize Cenabı Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömür temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Vali Erin, son günlerde artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması yönünde uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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