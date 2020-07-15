Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapıla açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Bozova'da 2, Eyyübiye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 30, Siverek'te 3 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.Öte yandan, kentte 64 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.