Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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