Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 9 tutuklama

ŞANLIURFA (DHA) -ŞANLIURFA´da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-16 15:06:13
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