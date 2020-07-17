Siverek´te uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçeye gelen iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 46 kilo 480 gram esrar ele geçirilirken, M.K., İ.K., Ç.K., H.B. ve M.B. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-07-17 11:53:11



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