TDV’den sonra Kızılay’a da kurban bağışında bulundu

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Türk Diyanet Vakfından (TDV) sonra Türk Kızılay’ına da kurban bağışında bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Türk Kızılay Viranşehir Şubesine 3 kurban bağışında bulundu.

Viranşehir Türk Kızılayı Şube Başkanı Abdülkerim Etli ve beraberindeki heyet Viranşehir belediyesine gelerek Başkan Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Etli, organizasyonları hakkında Başkan Ekinci'ye bilgi verdi. Bunun üzerinde Başkan Ekinci ise Türk Kızılayı Viranşehir Şubesine 3 kurban bağışında bulundu. Türk Kızılayı’nın önemine değinen Başkan Ekinci, "Nerede bir mazlum varsa, nerede bir yetim varsa Türk Kızılay orada. Bu nedenle Kızılayı sürekli desteklememiz gerekir. Kızılayı bu önemli organizasyon için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılayı Viranşehir şube Başkanı Abdülkerim Etli de Başkan Ekinciye bağışı ve desteği için teşekkür etti.

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