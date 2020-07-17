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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 46 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan 2 araçta 46 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 46 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan 2 araçta 46 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ilçesinde şüphelendikleri 2 aracı durdurmak istedi. Araçtakiler, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçlarda yapılan aramada 46 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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