Şanlıurfa’da çarşı pazarlar boş

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çarşı ve pazarda geçen yıla göre yoğunluk yaşanmıyor.

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çarşı ve pazarda geçen yıllara göre yoğunluk azaldı. Kentin Tarihi Çarşılar Bölgesi’nde bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında da geçmiş döneme göre talep görmüyor.

Kurban Bayramı öncesi çocuklarına bayramlık alışverişine çıkan İsmail Aktaş, “Kurban Bayramı öncesi çocuklarım için çarşıda alışveriş yapıyoruz. Bayramda çocukları eşya alarak sevindirmemiz lazım. Korona virüs tedbirlerine de uyuyoruz, maske takıp sosyal mesafe kuralına da uyuyoruz” dedi.

Geçen yıllara göre bu yıl çarşıda alışveriş yoğunlu yaşanmadığını belirten esnaf Halil Şeker, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen işlerimiz iyi gitmiyor. Esnaf olarak şuan işlerimizde azalma var. Geçen seneye göre ürünlerimizde bir değişiklik yok. Fiyatlarımız aynı. Bir pantolon 40 lira, bir tişört 25 liradır. Çarşıda yoğunluk yaşanmıyor” şeklinde konuştu.

Esnaf Abdullah Beyoğlu da, “Korona virüs nedeniyle esnaf olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kurban Bayramı’na iki haftadan az bir süre kalmış. Normalde bayrama 1 ay gibi bir süre kaldığında çarşıda yoğunluk oluşuyordu, ama bu yıl virüs nedeniyle çarşı sakin. İnşallah Allah’ın izniyle virüs biter, iyiye gideriz” diye konuştu.

Çarşıda vatandaşların, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.