Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hamza Ceylan (39) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Ayaklı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ceylan, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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