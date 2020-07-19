Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

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Şanlıurfa’da bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 108’inci kilometresinde yaşandı. Mehmet P.’nin kullandığı 33 TA 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Mustafa P., Halil P., Zehra P. ve Gazal P. yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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