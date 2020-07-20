Karaköprü'de vatandaşlara nar fidanını dağıtıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, türkülere konu olan Karaköprü nar fidanını vatandaşlara dağıttı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa’da bir ilk olarak hizmete sunulan Kadın Emeği ve Organik Ürünler pazarını ziyaret ederek vatandaşlara Karaköprü Narı fidanını dağıttı. Geçtiğimiz yıl girişimde bulunarak Karaköprü narının coğrafi işaret tescilinin alınmasını sağlayan Baydilli, Karaköprü ile özdeşleşen bu meyvenin yeniden ilçede üretiminin çoğalması ve ilçenin narlık olması için Karaköprü Narı fidanı dağıtımı gerçekleştiriyor.

Baydilli, "Karaköprü narının patentini yaptığımız başvuru ve uğraşlar sonucu aldık. Biz ilçemizin önemli bir değeri olan nar meyvesinin burada yeniden üretilmesini yani Karaköprü’nün türküde de belirtildiği gibi yeniden narlık olmasını istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımıza nar fidanı hediye ediyoruz. Onların da evlerinin bahçelerinde, köylerinde bu fidanları ekip nar ağacı yetişmesini sağlamalarını rica ediyoruz. İnşallah bu çalışmamızla birkaç yıl içerisinde ilçemiz yeniden narlık olacak, her evin ve apartmanın bahçesinde narlar yetişecek, köylerde nar bahçeleri oluşturulacak. Yani Karaköprü Narı gelecek dönemlerde yeniden üretilip hak ettiği değere kavuşacak" diye konuştu.

Öte yandan performans sanatçısı Sahavet Aslan Canlı Heykel sanatı yaparak KEDÜP pazarına gelen vatandaşlara güzel anlar yaşattı.

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