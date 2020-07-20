Pamuğu tehdit eden zararlılara karşı tuzaklı önlem

Türkiye’nin en fazla pamuk üretiminin yapıldığı Şanlıurfa ovalarında pamuk zararlılarına karşı feromon tuzaklar kuruluyor. Kurulan tuzaklarla, pamuğa zarar verebilecek olan haşereler takip edilerek kontrol altına alınıyor.

Şanlıurfa’nın Suruç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, pamuk üretimini olumsuz etkileyen yeşil kurt, pembe kurt ve dikenli kurt gibi zararlılara karşı Aligör Mahallesi'ndeki tarlaya üç adet 50 metre mesafeli feromon tuzak kuruldu. Pamuk zararlılarına karşı mücadele edilmediği takdirde hem verimde hem de kalitede ciddi kayıplar yaşanabileceğini söyleyen Suruç Tarım Orman İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, "Bu zararlılarla mücadele edilmediği takdirde Pamuğun pazar değeri de olumsuz etkilenmektedir” dedi.

“Feromon tuzaklarda dişi koku salgılanıyor. Dişi kokuyu alan erkek zararlılar bu kokuya gelip, tuzaklara yakalanıyorlar. Dolayısıyla erkek zararlı ölünce dişi zararlı da üreyemiyor ve çoğalamıyor” diyen Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, "Bu yöntem çiftçilerimiz için bir anlamda erken uyarı sistemidir. Yapılan kontrollerde zararlının sayısı zarar eşiğine geldiğinin tespit edilmesi halinde çiftçileri zirai ilaçlama yapmaları konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.



Feromon tuzakları

Feromon tuzakları, türe özgü olan ve çiftleşme çağrısı olarak karşı cinsi cezbetmek için salgılanan feromon maddesi ve bu feromonla hazırlanan eşeysel çekici tuzaklar olarak tanımlanıyor. Bu kokular ya doğal olarak böceğin vücudundan elde edilerek ya da sentezi yapılıp üretilerek tuzak sistemlerinde kullanılıyor.

Türe özgü feromon maddesi, kapsül ya da yayıcılara belirli miktarda emdirildikten sonra, kurumayan yapışkan sürülmüş bir tabla yerleştirilip, üzerine de feromon kapsülü tutturularak hazırlanan tuzak sistemi, bitkinin dalına veya yere çakılı bir sırığa telle ya da iple asılıyor.

Bu tuzaklar bahçe veya tarla içinde uygun aralıkta ve yükseklikte, eğer mücadele edilen tür için önemli ise hakim rüzgar yönünde yerleştiriliyor. Feromonu algılayan karşı eşey, yapışkan tabla üzerine düşerek tuzağa yakalanıyor.

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