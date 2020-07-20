Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinlemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki süs havuzlarında serinleyen çocuklar, vatandaşların uyarılarını da dikkate almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.