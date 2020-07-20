Ekinci’den vatandaşlara çağrı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Başkan Salih Ekinci’nin bizzat takip ettiği "Görüntülü talep ve öneri" uygulaması vatandaşlardan da destek görüyor.

AK Belediyeciliğin Türkiye’deki örnek adreslerinden birisi haline gelen Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Başkan Salih Ekinci’nin bizzat takip ettiği ’Görüntülü talep ve öneri’ uygulaması vatandaşlardan da destek görüyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar yaşadıkları sorunları veya bulunmak istedikleri taleplerini görüntülü olarak çekerek, kurumun whatsapp hattına iletiyor. Ekiplerce her saniyesi izlenen görüntüler daha sonra not alınarak gerekli birimlere iletiliyor ve vatandaşlara gün içerisinde dönüşler yapılıyor.

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