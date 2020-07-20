Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında yangın



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi'nin Osmanbey Kampüsü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip, müdahale ediyor.

Yangın, öğleden sonra Merkez Mahallesi'ndeki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kuru otların tutuşması ile başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek, ormanlık alana sıçradı.

Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Polise ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yönlendirildi.

Ekipler, yangına müdahale ederken, çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-20 17:12:40



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