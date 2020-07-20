Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında yangın (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Harran Üniversitesi'nin Osmanbey Kampüsü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-20 18:00:23



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