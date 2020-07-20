Pencereden düşen gazetecinin kızı hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşadıkları apartmanın 3’üncü katındaki pencereden düşerek ağır yaralanan gazetecinin 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 20 gün önce Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, yaşadıkları apartmanın 3’üncü katındaki pencereden düşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında çalışan gazeteci Fatih Çiftçi’nin 6 yaşındaki kızı Elifsu Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldı. Küçük Elifsu, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Küçük kızın cenazesi, hastaneden alınarak aile mezarlığına defnedildi.

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