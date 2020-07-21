Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 102 ev karantinaya alınırken, 78 evdeki karantina uygulaması sona erdi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre, Birecik ilçesinde 9, Bozova ilçesinde 3, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 19, Haliliye ilçesinde 11, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 46, Siverek ilçesinde 1, Suruç ilçesinde 5 ve Viranşehir ilçesinde 5 farklı adres karantinaya alındı. Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 2, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 7, Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 22, Harran ilçesinde 1, Hilvan ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 21, Suruç ilçesinde 1 ve Viranşehir ilçesinde 16 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.

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