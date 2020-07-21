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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

İHA

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle 132 ev karantinaya alınırken, 74 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.

Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 132 ev karantinaya alınırken, 74 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbirleri uygulanırken, Akçakale'de 1, Birecik'te 3, Ceylanpınar'da 8, Eyyübiye'de 6, Haliliye'de 15, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 22, Suruç'ta 3, Siverek'de 5 ve Viranşehir'de 10 adreste karantina uygulaması sona erdirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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