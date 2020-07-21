Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 132 ev karantinaya alınırken, 74 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbirleri uygulanırken, Akçakale'de 1, Birecik'te 3, Ceylanpınar'da 8, Eyyübiye'de 6, Haliliye'de 15, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 22, Suruç'ta 3, Siverek'de 5 ve Viranşehir'de 10 adreste karantina uygulaması sona erdirildi.

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