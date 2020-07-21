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Şanlıurfa’da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova Hilvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 RA 544 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerinde giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre kapanan yol, minibüsün yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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