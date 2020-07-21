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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin yatırımlardaki son durumu değerlendirdi

İHA

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşu yetkililerinin bilgiler verdiği toplantıda, belediye başkanlıkları ile meslek kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Vali Erin yatırımlardaki son durumu değerlendirdi

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşu yetkililerinin bilgiler verdiği toplantıda, belediye başkanlıkları ile meslek kuruluşu temsilcileri de yer aldı.
Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Abdullah Erin, tüm dünyada etkili olmaya devam eden korona virüs nedeniyle sıkıntılı bir dönem olduğunu ve yatırımlarda bir miktar azalma olduğunu belirterek, “Ancak geçtiğimiz birkaç yıllık süreçte, eğitimden sağlığa birçok alanda büyük adımlar atıldı, yatırımlar gerçekleştirildi. Eğitim sektöründe son iki yılda 4 binin üzerinde derslik inşa edildiğini belirten Vali Erin, “Onlar inşa edilmeseydi, sürekli artan ve çok genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfa’mızda eğitimde çok ciddi darboğazlarla karşı karşıya kalacaktık.” diyerek, geçmiş yıllarda yapılan yatırımların şehri rahatlattığını söyledi. Şanlıurfa’nın nüfusunun her yıl 4550 bin kadar artığını hatırlatan Vali Erin, “Bu ilave nüfusa paralel eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdama kadar her alanda yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu projeksiyonda yatırımları planlamak gerekiyor, yoksa bu birikim daha sonra önümüze aşamayacağımız bir boyutta çıkıyor” diye konuştu.
Son 1520 yılda ulaştırma sektörünün en fazla yatırım yapılan alan olduğunu kaydeden Vali Erin, ana arterler, bulvarlar, otobanlar gibi yatırımların yanında Şanlıurfa’nın yaklaşık 450 kilometreye ulaşan duble yol ağına ulaştığını ifade eden Vali Erin, kırsalda da bu yıl içerisinde 90 kilometreye varan yolun Büyükşehir Belediyesi ve YİKOB işbirliğinde yapıldığını belirtti.
Sağlık sektöründe şehir hastanesi konusunun sürekli gündeme getirildiğini ve eleştiri konusu yapıldığına dikkat çeken Vali Erin, Harran ilçesi dışında modern hastanesi olmayan ilçenin kalmadığını, şehir merkezinde donanımlı büyük birkaç hastanenin olduğunu ifade ederek, “AMATEM ve ÇEMATEM projelerimizin de kapasitesini artırarak bu yıl içerisinde inşallah hizmete sunmuş olacağız. Şehir hastanesiyle ilgili kararlılığımız devam ediyor. Diğer yandan da sadece şehir hastanesi yapılacak diye beklemiyoruz. Haliliye Belediyesi ile yaptığımız bir takas işlemi sonucu, çocuk ve genç nüfusun yoğun olduğu Devteşti Mahallesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kazandırılması için çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Binanın projesi tamamlandı ve orayı açarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi üzerindeki yükü azaltmış olacağız” dedi.
Şehitlik Mahallesinde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eskiden kullandığı binalar ile eski devlet hastanesinden oluşan üç binanın deprem testlerinden geçmediği için yıkım kararı aldıklarını ve buraya yapılacak hastane için proje hazırladıklarını ifade eden Vali Erin, bu yıl içerisinde ihalesini yaparak 100 yataklı bir hastane inşa etmeyi planladıklarını söyledi.
Ekonomik yönden sıkıntılı bir dönemde bile sağlık yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden Vali Erin, Harran’da yapılacak hastanenin ulaşım açısından daha elverişli bir yere yapılması için teklif geldiğini ve bunun değerlendirildiğini, hazır olan projenin yakında uygulamaya konulacağını ifade etti.
Tarım, sulama, sanayi ve turizm yatırımları konusunda da bilgiler veren Vali Erin, özellikle yerel imkanlarla sanayi yatırımlarının desteklenmesine yönelik yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, dört bölümden oluşan Organize Sanayi Bölgesinin dolmak üzere olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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