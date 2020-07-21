Polisi ellerinde eşyalarıyla karşılarında görünce soyulduklarını anladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisi ellerinde eşyalarıyla karşılarında görünce soyulduklarını anladılar

İHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde zili çalan polisi ellerinde eşyalarıyla birlikte karşılarında gören aile soyulduklarını anladı.

Polisi ellerinde eşyalarıyla karşılarında görünce soyulduklarını anladılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde zili çalan polisi ellerinde eşyalarıyla birlikte karşılarında gören aile soyulduklarını anladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Suriye’den Türkiye’ye gelerek Ceylanpınar’a yerleşen Abdülaziz Hammadi ve ailesinin evi sabah erken saatlerde soyuldu. Balkondan eve giren hırsızlar 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.

Hırsızları devriye atan polisler yakaladı
Bölgede devriye atan polisler, R.K. ve Y.İ. isimli şahısların o saatte sokakta olmalarından şüphelendi. Durdurulan şahısların üst aramasını yapan polisler, taşıdıkları çanta içerisinde 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve bir miktar para olduğunu belirledi. Zanlılar, polisin sorgusunda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Polisi karşılarında görünce soyulduklarını fark ettiler
Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık olayının gerçekleştiği eve gitti. Evin zilini çalan polisler, uyuyan aileyi uyandırdı. Kapıyı açan aile, polisi ellerinde eşyalarıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Soyulduklarını o anda fark eden aile polis ekiplerine teşekkür etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından hırsızların çaldığı malzemeler aileye teslim edildi.

"Türk polisine teşekkür ederiz"
Polisin kapılarına gelmesiyle soyulduklarını anladıklarını söyleyen Abdülaziz Hammadi, “Sabah emniyet güçleri burada devriye atarken hırsızlık yapan şahısları yakalamış. Üzerlerinde bir takım eşyalar bulmuş. Eşyaların kime ait olduğunu sorunca bize ait olduğunu söylemişler. Emniyet güçleri gelip bizi uyandırdılar. Bir şeyiniz eksik mi diye sordular, biz de kontrol ettiğimizde telefonlarımızın, tablet bilgisayarımızın, paramızın ve benzeri malzemelerimizin eksik olduğunu fark ettik. Şahıslardan eşyalarımızı geri aldık. Türk polisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Barış Pınarı Futbol Turnuvası sona erdi
Vali Erin yatırımlardaki son durumu değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Erin yatırımlardaki son durumu değerlendirdi
Şanlıurfa’da 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 102 adet kaçak cep telefonu ele ...
Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Karaköprü'de yollar kilitli parke taşıyla döşeniyor
YEREL HABERLER Karaköprü'de yollar kilitli parke taşıyla döşeniyor
Sıcak havada yılan kapanlarına talep arttı
YEREL HABERLER Sıcak havada yılan kapanlarına talep arttı
Haliliye parklarıyla da göz dolduruyor
YEREL HABERLER Haliliye parklarıyla da göz dolduruyor
Eyyüpnebi Külliyesi inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Eyyüpnebi Külliyesi inşaatında sona gelindi
Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa’da yangına müdahale havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yangına müdahale havadan görüntülendi
Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında yangın (3)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında ...
Şanlıurfa’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Pencereden düşen gazetecinin kızı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pencereden düşen gazetecinin kızı hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında yangın (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında ...
Şanlıurfa’nın ciğerleri yanıyor Şanlıurfa’da orman yangını Ekipler yangına müdahale ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın ciğerleri yanıyor Şanlıurfa’da orman ...
Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında yangın
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında ...
Tedavileri biten yavru tilkiler doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavileri biten yavru tilkiler doğaya bırakıldı
Yılın 12 ayı sıcak yemekleri Haliliye’den
YEREL HABERLER Yılın 12 ayı sıcak yemekleri Haliliye’den
Termometreler 52 dereceyi gösterdi çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi
YEREL HABERLER Termometreler 52 dereceyi gösterdi çocuklar sulama ...
Ekinci’den vatandaşlara çağrı
YEREL HABERLER Ekinci’den vatandaşlara çağrı
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Şanlıurfa´da termometreler 43 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X