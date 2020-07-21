Şanlıurfa’da 191 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 191 ev daha karantinaya alınırken 107 evdeki karantina uygulaması ise sona erdirildi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kararda, Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 8, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 6, Eyyübiye ilçesinde 19, Haliliye ilçesinde 78, Hilvan ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 44, Siverek ilçesinde 7, Suruç ilçesinde 9 ve Viranşehir ilçesinde 9 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 7, Ceylanpınar ilçesinde 9, Eyyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 32, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 21, Suruç ilçesinde 8 ve Viranşehir ilçesinde 17 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.